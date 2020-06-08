Более тысячи москвичей стали донорами плазмы

Более тысячи переболевших COVID-19 москвичей сдали плазму, насыщенную антителами к вирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что плазму медики используют для лечения зараженных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии.

Переливание плазмы крови — один из методов лечения заболевания, который эксперты клинического комитета департамента здравоохранения Москвы считают наиболее перспективным.

Такой вид помощи послучили несколько сотен заболевших москвичей.

Переболевшие COVID-19 москвичи могут узнать о том, как стать донором, позвонив на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-16. В кол-центре отметили, что количество желающих помочь сейчас растет.