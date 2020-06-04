ВОЗ предупредила о второй волне эпидемии коронавируса

Новая волна коронавирусной инфекции может накрыть мир в сентябре, и к этому нужно подготовиться. Такое мнение высказал директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге.

«В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна в сентябре, когда будет сезонный грипп», — заявил он. Его процитировал ТАСС.

По его словам, приостановка вакцинации и регулярной иммунизации в некоторых странах — это «вызов". Клюге подчеркнул, что если ситуация улучшается, то все равно праздновать еще рано. Нужно готовиться к возможной второй вспышке.

То, что мир может ждать вторая волна коронавируса и она может произойти этой осенью, считает и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Главный санитарный врач отметила, что это «один из самых вероятных сценариев развития».

По последним данным, за все время пандемии коронавирус подхватили около 6,5 миллиона человек, более 375 тысяч умерли. За последние сутки в России выявили еще 8831 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в стране заразились 441 108 человек. При этом выздоровели 204 623 больных, жертвами вируса стали 5384.