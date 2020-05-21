Более 8000 новых случаев COVID-19 подтвердили в России

Число зараженных коронавирусом в России по-прежнему растет. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 8849 пациентов. Теперь их 317 554.

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 84 регионах. Из них у 42% не было клинических проявлений болезни.

Тех, кто сумел побороть болезнь, стало больше: врачи выписали еще 7289 выздоровевших россиян. Всего с начала эпидемии поправился 92 681 человек. Смертельных случаев — 3099 (+127 за сутки).

В Москве COVID-19 подтвердили у 2913 человек. Московская область — на втором месте по выявленным зараженным, число которых выросло на 892. В Санкт-Петербурге 408 новых больных.

До 7,8 миллиона выросло количество тестов на SARS-CoV-2, проведенных отечественными специалистами. За сутки выполнили около 262 тысяч анализов, уточнили в Роспотребнадзоре.

За состоянием 277 тысяч человек наблюдают медики. У этих пациентов подозревают коронавирусную инфекцию.

Зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова накануне заявила, что россияне стали реже заболевать COVID-19. Темпы прироста новых случаев в стране немного снизились. Показатель летальности из-за коронавируса в РФ находится на уровне 0,95%, что «значительно ниже мировых данных».

Больные COVID-19 есть в 188 странах. Общее число зараженных в мире превысило пять миллионов человек.