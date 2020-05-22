Пик эпидемии коронавируса в России был 26 марта

Тогда пиковый прирост COVID-19 составил 24,1%. К 5 мая он опустился до уровня в 7,6%, а по данным на 13 мая, — до 5,9%. Теперь же можно говорить о 3,5%.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в России вышло на плато. Причем она назвала стабилизацию в стране уверенной. Кроме того, даже на пике пандемии коронавируса каждые сутки в России заболевало не такое количество людей, как во всем мире.

Тем не менее вполне возможно, что в октябре–ноябре в Россию придет вторая волна коронавируса. Об этом важно помнить при отмене ограничений, говорил Путин.

По последним данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 326 448 случаев коронавируса. Всего выздоровели 99 825 человек, умерли 3249 пациентов.

Первый случай заражения коронавирусом в России зафиксировали 1 марта. Это если не считать двух завозов из Китая в конце января.