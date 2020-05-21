Глава Минздрава Северной Осетии госпитализирован с COVID-19

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев попал в больницу, заразившись новой коронавирусной инфекцией. Эту информацию подтвердили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Об этом сообщил «Интерфакс». Сам Гогичаев рассказал, что находится на больничном в эфире республиканской телекомпании «Осетия-Ирыстон».

«Сам заболел, желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь, а всем нашим другим жителям — себя поберечь и своих близких», — сообщил он.

На время болезни министра исполняющей обязанности назначена его заместитель Светлана Цгоева, сообщил ТАСС.

По последним данным, в Северной Осетии заболели COVID-19 2387 человек. В том числе, 380 медиков. Выздоровели 1164 пациента, умерли — 22 человека.

После состоявшегося 20 апреля во Владикавказе протестного митинга, были задержаны более ста человек. Уголовную ответственность понесут свыше 20 человек.

Республиканские медики считают, что резкая вспышка заболевания в республике с 401 пациента до 549 случаев за сутки 27 апреля связана с несанкционированным митингом, на котором люди не соблюдали мер самоизоляции.