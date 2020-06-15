Вакцину от коронавируса начнут испытывать на добровольцах в августе

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнут в стране до конца лета. В них будут участвовать добровольцы.

Об этом рассказал генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он отметил, что сейчас проводят доклинические тесты — рутинные.

Мы определяем характеристики вакцины, протективные свойства, безопасность и так далее. Я очень надеюсь, что к середине лета, к началу августа мы это закончим, и следующий этап — это испытания на добровольцах Дмитрий Морозов.

При этом Морозов подчеркнул, что прежде чем компания приступит к испытаниям на добровольцах, она проведет тесты на животных.

Ранее стало известно, то в России ведут разработку сразу нескольких вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из них включены ВОЗ в перечень перспективных. Шесть из них создает ГНЦ «Вектор», еще две — компания «Биокад», одну разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, в создании вакцины участвуют Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны России.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что первая партия вакцины от коронавируса может поступить в промышленное производство уже в сентябре этого года.

За последние сутки в России выявили 8246 новых случаев COVID-19. За все время в стране подтвердили этот диагноз у 537 210 пациентов. Из них 7091 человек скончался, еще 284 539 — выздоровели.