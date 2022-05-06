Заложники и товар. Как бойцы Азова месяцами издевались над мирными жителями Мариуполя

Силы ДНР заблокировали Мариуполь еще 2 марта. В тот же день представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о необходимости гуманитарных коридоров — для вывода мирных жителей. Постепенно горожане стали заложниками националистов, а часть населения Мариуполя и вовсе оказались под «Азовсталью» вместе с боевиками. Теперь «азовцы»* решили обменивать узников на еду.