В ДНР заявили о необходимости создать коридор для эвакуации жителей Мариуполя

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о необходимости создать гуманитарные коридоры для того, чтобы мирное население Мариуполя могло выйти из города в безопасности. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас Мариуполь полностью заблокирован. Представители ДНР ведут переговоры с силами ВСУ о необходимости сложить оружие, сдаться и выйти из города.

«Нужно сделать все, чтобы люди не пострадали, поэтому мы и говорили, что открываем гуманитарные коридоры. Если есть все-таки сознание нормальное, что они дадут выйти из города гражданскому населению, это нам облегчило бы путь», — приводит слова Басурина агентство Sputnik.

Представитель ДНР также отметил, что мирные жители пока не выходили из Мариуполя. Он не исключил, что их эвакуация может произойти уже сегодня.

В эфире телеканала «Россия 24» Басурин ранее сообщал, что окружение Мариуполя будет полностью закончено 1 марта. Город, по его словам, возьмут в кольцо. Официальный представитель оборонного ведомства ДНР также не исключил провокаций со стороны украинских военных в районе Горловки и Донецка.

В понедельник, 28 февраля, Басурин заявлял, что вопрос освобождения Мариуполя будет решаться путем переговорного процесса, чтобы избежать больших жертв.