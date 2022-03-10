Полянский указал на фейк об ударе по мирной больнице в Мариуполе

Информация о том, что мирные граждане якобы подверглись удару в больнице Мариуполя, является фейком. На это в своем Twitter указал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил «нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделение». По мнению генсека, мирные люди платят самую высокую цены за происходящее, которое не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. Полянский ответил на его комментарий.

«Так рождаются фейк-ньюс. В своем заявлении еще 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», — написал российский дипломат.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 7 марта приводил слова жителей Мариуполя, которые рассказали, как ВСУ, «выгнав весь персонал роддома № 1 <…> оборудовали в нем огневую позицию». Также постпред сообщил, что радикалы полностью уничтожили один из детских садов города.