ВСУ за сутки ранили трех мирных жителей Мариуполя

Еще три мирных жителя Донбасса пострадали от обстрелов украинской армии. Информацию об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

По данным центра контроля и координации, за последние сутки ранения различной степени тяжести получили трое мужчин 1968, 1972 и 2006 годов рождения. Известно, что взрослые являются мирными жителями Мариуполя. Подробности и место ранения юноши уточняются.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

После просьб жителей Донбасса о помощи, 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Российские власти считают, что это поможет прекратить притеснение русскоязычного населения страны и обеспечит безопасность Донбасса. Также целью спецоперации являются военные объекты. По мнению Путина и Минобороны, их уничтожение обеспечит безопасность России и не позволит НАТО использовать ядерный потенциал Украины.