Российские военные откроют гумкоридор для эвакуации гражданских с «Азовстали»

ВС России откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 5, 6 и 7 мая. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. Заявление процитировало РИА «Новости».

«В соответствии с решением руководства РФ, исходя из гуманных принципов, ВС России с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая 2022 г. открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината „Азовсталь“ для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината, в очередной раз, заявляют киевские власти», — сказано в заявлении.

В это время вооруженные силы России и формирования ДНР прекратят любые боевые действия в одностороннем порядке. Мирные жители могут покинуть территорию «Азовстали» в любом направлении — на территорию России или в подконтрольные киевским властям районы, пояснили в гумштабе РФ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил, что в подвалах сталелитейного завода находятся около 150 мирных жителей. Он предложил командиру боевиков выйти и «показать себя», а не воевать с женщинами и детьми.