Жительница Мариуполя рассказала о выгонявших людей из убежищ боевиках «Азова»

Боевики украинского национального батальона «Азов»* выгоняли жителей Мариуполя из убежищ, чтобы занять их места. Об этом заявила жительница города Элла. Видео с ее рассказом опубликовала Народная милиция Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

По словам женщины, боевики национальных батальонов заявляли, что они выступают за Украину, но при этом сами говорили по-русски. Элла отметила, что в городе вообще редко кто знает украинский язык.

Она показала место убежища, где скрывались местные жители.

«Ребята собираются спешно, рюкзаки и вперед. Я говорю: куда вы идете, что случилось? А приходили украинские товарищи и сказали идите, потому что им самим надо это помещение», — поделилась она.

Элла отметила, что помощи местные жители от боевиков не видели никакой. Сама она выжила благодаря сохраненным запасам, но что было с пожилыми людьми она не знает. Женщина добавила, что все боевики выглядели неадекватно. Она не исключила, что они употребляли какие-то запрещенные вещества.

Операция по освобождению Мариуполя от украинских националистов продолжается. Как сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, оставшиеся в городе боевики уходят в район завода «Азовсталь», который сильно укрепили их товарищи. Заблокированный ими порт освободили почти на 80%.

*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение