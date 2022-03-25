Украинские националисты в Мариуполе насильно выселяли людей из квартир на верхних этажах, чтобы использовать помещения как огневые позиции и наблюдательные точки. Один из домов, откуда выгнали часть жильцов, местный житель Вячеслав показал на видео. Ролик появился в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

«Люди были здесь, потом их выселили с верхних этажей. С 14-го, 13-го, 12-го всех — на улицу», — рассказал Вячеслав, живущий в одном из кварталов, уже освобожденных от украинских боевиков.

По его словам, людей выселяли точно не ВСУ, потому что «у них нет такой амуниции, такого обмундирования». Вячеслав предположил, что это были представители батальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация).

Мужчина добавил, что при обстрелах пострадала его дочь — она оказалась под обвалами. Он сам «поднял бетон» и вынес ее на руках.

«Сейчас в больнице лежит. Травма ребер, позвонков и перелом тазобедренного сустава», — сообщил Вячеслав.

Судя по видео, украинские националисты оставили после себя разруху во всем квартале: сильно пострадали дома, во многих выбиты стекла. На стене одной из многоэтажек военный корреспондент УНМ ДНР Юрий Бухарев заметил надпись с известным лозунгом националистов.