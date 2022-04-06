«Азовсталь» стал пристанищем для нацбатальонов. Это больше чем просто предприятие

Российские военные наступают на металлургический комбинат «Азовсталь», где засели боевики нацбатальонов. Предприятие представляет собой город в городе со множеством подземных строений и ходов, но боевики долго не смогут в нем укрываться. У националистов рано или поздно закончатся боеприпасы, а помощь от Киева они не получат. Тогда их обороне придет конец.

Российские войска начали наступление на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, а также на «Азовсталь». Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором чеченский спецназ осматривает территорию и выявляет позиции противника. Сейчас металлургический комбинат «Азовсталь» стал пристанищем для остатков нацбатальонов.

На территории комбината могут находиться несколько тысяч боевиков нацбатальонов, но российские военные не собираются уничтожать инфраструктуру «Азовстали», штурм ведется аккуратно.

Такие объекты, как «Азовсталь», выгодны для укрытия: у комбината огромная территория, множество подземных строений и ходов, укрепление позиций и снайперы. Площадь — почти 11 квадратных километров, еще во времена СССР построили 41 цех и 80 крупных помещений. Это практически целый город, в котором националисты сделали штабы, укрепления, склады оружия и боеприпасов.

Поэтому продвижение российских военных может быть очень опасно. Украинские националисты могут воспользоваться переходами между зданиями и взять в кольцо наших бойцов, открыв по ним огонь.

Достать противника

«Азовсталь» заработал в 1933 году, но Великая Отечественная война внесла свои коррективы. После нее восстановить инфраструктуру удалось к 1949 году. Комбинат отличался не только размерами и мощностью, но и транспортной доступностью. Вывозить готовую продукцию стало максимально удобно.

После распада СССР в 1991 году «Азовсталь» остался за Украиной, а его владельцем стал украинский олигарх Ринат Ахметов. Без него решение о создании там укрепленного района для националистов принять не могли.

Добраться до националистов не так просто. На комбинате есть подземные ходы и коммуникации размером с пятиэтажный дом. По ним боевики нацбатальонов могут свободно перемещаться как в высоту, так и по периметру.

Источник фото: РИА Новости

Боевики нацбатов могут долго удерживать позиции, подступы к себе они заминировали. В боях за «Азовсталь» за последние несколько суток ранили около двадцати спецназовцев чеченского полка имени Ахмата Кадырова.

Однако эксперты отмечают, что на стороне российских военных время, а у заблокированных нацбатовцев скоро начнут заканчиваться заготовленные боеприпасы. Киев не подоспеет к ним с помощью, поэтому их обороне придет конец.

Пока что российские военные медленно продвигаются, чтобы не терять солдат. Но если станет понятно, что разгромить группировку невозможно, то могут начать бомбардировку предприятия.

Эксперты не исключили, что против националистов будут использовать мощные минометы «Тюльпан», писала «Российская газета».

Кто засел в «Азовстали»

К комбинату пытались прорваться украинские военные вертолеты Ми-8, но их сбили российские военные. Эксперты не исключают, что в «Азовстали» есть персоны, которых хотят вывести. Вертолеты могли лететь за командованием «Азова»* или за иностранцами. По одной из версий, на комбинате могут находиться члены французской службы внешней разведки DGSE, которые занимаются радиоэлектронной борьбой.

По мнению военного инспектора Владислава Шурыгина, на «Азовсталь» оттеснили штаб обороны, в котором находились американские и британские советники. Там могут быть советники, которые сидели при управлении СБУ в Мариуполе и не смогли оттуда вовремя отступить, написал «МК».

Ранее в Сети появлялась информация, что на комбинате могут быть и мирные жители. Однако глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не подтвердил это.

* «Азов» — организация признана в России экстремистской и запрещена.