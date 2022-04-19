Расстреляли в спину. Азовцы не позволили украинским военным сдаться в плен

Националисты батальона «Азов»* расстреливали в спины солдат украинской армии, которые хотели воспользоваться возможностью сдаться в плен, об этом сообщила в своем Telegram-канале Народная милиция ДНР.

Некоторые украинские солдаты решили воспользоваться листовками-пропусками с призывами сложить оружие, их нашли с огнестрельными ранениями в области затылка.

«Азовцы* расстреливали в спины солдат ВСУ, которые решили воспользоваться листовками-пропусками», — говорится в сообщении.

Утром 19 апреля специальные группы ВС РФ приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Несколькими днями ранее боевикам, заблокированным на заводе, было предложено прекратить боевые действия и сдаться. Они проигнорировали этот призыв.

«Азовсталь» играет важное стратегическое значение для всей российской спецоперации в Донбассе благодаря расположению завода, об этом рассказал политолог Юрий Светов. Также имеет значение, кто находится в подвалах комбината, считает эксперт.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.