Расстреляли в спину. Азовцы не позволили украинским военным сдаться в плен
НМ ДНР: националисты полка «Азов» расстреливали в спину солдат ВСУ, которые захотели сдаться
Националисты батальона «Азов»* расстреливали в спины солдат украинской армии, которые хотели воспользоваться возможностью сдаться в плен, об этом сообщила в своем Telegram-канале Народная милиция ДНР.
Некоторые украинские солдаты решили воспользоваться листовками-пропусками с призывами сложить оружие, их нашли с огнестрельными ранениями в области затылка.
«Азовцы* расстреливали в спины солдат ВСУ, которые решили воспользоваться листовками-пропусками», — говорится в сообщении.
Утром 19 апреля специальные группы ВС РФ приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Несколькими днями ранее боевикам, заблокированным на заводе, было предложено прекратить боевые действия и сдаться. Они проигнорировали этот призыв.
«Азовсталь» играет важное стратегическое значение для всей российской спецоперации в Донбассе благодаря расположению завода, об этом рассказал политолог Юрий Светов. Также имеет значение, кто находится в подвалах комбината, считает эксперт.
* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.