Националисты из батальона «Азов*» в Мариуполе выгоняли людей с грудными детьми из подвалов домов и обворовывали магазины. Об этом пресс-службе Народной милиции ДНР рассказала местная жительница Ирина.

«Бойцы ДНР в магазинах вместе с нами стояли в очереди, а эти твари заходили, всех распихивали и полностью забирали продукты, медикаменты. Из подвалов выбрасывали людей с грудничками и сами прятались там», — рассказала она.

Женщина сообщила, что местные жители Мариуполя очень ждали прихода войск ДНР, так как боялись нацистов.

«Знаете, как российские самолеты звали? Врачи летят! Мы их не боялись! Знали, что они хотя бы отобьют эту нечисть чуть-чуть! Мы не боялись российских военных, а боялись этих тварей. Расхреначили, разворовали все магазины!», — заявила она.

Ирина рассказала, что нацисты, которые находились в районе порта, почти всегда знали о предстоящих атаках, но оставляли в зоне поражения мирное население.

«У нас в районе порта живут друзья. Туда запускали людей взять продукты, а вояки брали — золото, шубы», — сообщила женщина.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии порта в Мариуполе под контроль республики. Основным очагом сопротивления нацистов остался комбинат «Азовсталь».

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.