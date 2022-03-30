Националисты не выпустили из роддома в Мариуполе около 100 человек

В одном из роддомов Мариуполя, взятых в осаду националистическими формированиями Украины, без воды находятся порядка 100 человек, включая 37 детей. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом №2, не позволяя женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города», — сообщили в штабе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока нет возможности провести гуманитарную операцию в Мариуполе.

Президент России Владимир Путин в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что для окончательного решения гуманитарной проблемы боевики украинских национальных батальонов должны сложить оружие и прекратить сопротивление.