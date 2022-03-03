Басурин заявил, что из-за украинских военных Мариуполь превращается в концлагерь
Представитель ДНР Басурин: Мариуполь из-за ВСУ становится концлагерем
Украинские военные блокируют Мариуполь, не выпуская мирных жителей по гуманитарным коридорам. Об этом газете «Известия» сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Мариуполь из-за украинских военных становится концлагерем», — заявил он.
Также представитель НМ ДНР добавил, что в городе наблюдаются перебои с водой, а также не обеспечивается стабильная доставка электричества.
В понедельник, 28 февраля, Басурин заявлял, что вопрос освобождения Мариуполя будет решаться путем переговорного процесса, чтобы избежать больших жертв.
Ранее стало известно, что российская и украинская стороны проведут второй раунд переговоров, на котором обсудят вопрос прекращения огня и выполнения поставленных условий. После первой встречи делегации отправились к своему руководству для обсуждения ряда условий и консультаций.