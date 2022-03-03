Басурин заявил, что из-за украинских военных Мариуполь превращается в концлагерь

Украинские военные блокируют Мариуполь, не выпуская мирных жителей по гуманитарным коридорам. Об этом газете «Известия» сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Мариуполь из-за украинских военных становится концлагерем», — заявил он.

Также представитель НМ ДНР добавил, что в городе наблюдаются перебои с водой, а также не обеспечивается стабильная доставка электричества.

В понедельник, 28 февраля, Басурин заявлял, что вопрос освобождения Мариуполя будет решаться путем переговорного процесса, чтобы избежать больших жертв.

Ранее стало известно, что российская и украинская стороны проведут второй раунд переговоров, на котором обсудят вопрос прекращения огня и выполнения поставленных условий. После первой встречи делегации отправились к своему руководству для обсуждения ряда условий и консультаций.