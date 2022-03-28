Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе
Глава СК РФ Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе
Следственный комитет России расследует обстоятельства убийства женщины в Мариуполе бойцами националистического батальона «Азов»*. Соответствующее распоряжение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба СК.
Следствие установило, что в подвале одной из школ города обнаружено тело женщины со следами пыток и вырезанной на животе свастикой.
«Националисты из батальона „Азов“* издевались над девушкой, причиняя ей телесные повреждения», — говорится в сообщении СК.
Следователи установят все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.
Также ранее Бастрыкин приказал расследовать все факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны националистических структур украинской армии.
* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.