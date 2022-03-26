«Азов»* продолжает убивать и калечить своих же сограждан в Мариуполе. Медсестра из освобожденного населенного пункта Виноградное Людмила Фирсова поделилась с телеканалом РЕН ТВ историями своих пациентов.

Она рассказала, что поток жителей Мариуполя, пострадавших от действий украинского батальона нацистов «Азов»*, не прекращается. Основная часть приезжает с осколочными ранениями. Не всех удается спасти, отметила Фирсова.

«Украинская власть пораскидала „игрушки“, на которых навязаны белые ленточки. Уже третье ранение такое. Одно смертельное, два отправили в Новоазовск с ранениями бедра, голени, с большими кровопотерями. Вчера из Мариуполя у нас было 35 раненых, все серьезные, все с огромными потерями крови. Сегодня тоже у нас очень насыщенный день», — рассказала она.

Медсестра сказала, что все ранения связаны с действиями батальона «Азов»*. По ее словам, члены группировки держат людей в домах и подвалах, а если выпускают, то либо расстреливают, либо подрывают на минах.

Преступления нацистов не прервали поток украинской пропаганды, отметила она. В качестве примера Фирсова привела историю пожилой женщины. Бабушка считала, что в Виноградном ее ждет расстрел. Но приехавшие на лечение ранений жители Мариуполя говорят совсем иное, отметила медсестра.

«Многие раненые рассказывают, что соседей убили. Убивают семьями, прямо дома», — сказала Фирсова.

Она выразила благодарность защитникам интересов Донбасса за помощь в борьбе с националистами. По ее словам, без их помощи справиться было бы невозможно. Вооруженные силы (ВС) России оказывают не только вооруженное сопротивление ВСУ, но и помощь обычным людям, отметила Фирсова. По ее словам, они делились с голодавшими своими личными пайками и отдавали последние запасы.

«Даже войдя в наш населенный пункт, не имея ничего, они нам раздавали свои пайки. Отдавали свое последнее. Мы им очень благодарны. О нас беспокоились и российская власть, и власть Новоазовска. За это мы их тоже благодарим», — сказала она.

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.