Украинские националисты нарушили режим тишины в районе «Азовстали»

Режим тишины в районе комбината «Азовсталь» нарушен украинской стороной, со стороны ВСУ начался обстрел, об этом РИА «Новости» сообщил представитель МВД Донецкой Народной Республики.

«Украинская сторона начала нарушать режим тишины и пришлось принимать ответные действия. Боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают уже восемь лет», — отметил собеседник агентства.

В районе завода слышны выстрелы и разрывы снарядов.

Ранее благодаря введенному Россией режиму тишины с территории предприятия эвакуировали 101 человека, среди них были женщины и дети. Мирных жителей вывезли в село Безыменное.

Одна из освобожденных жительниц Мариуполя рассказала, как боевики нацбата угрожали тем, кто хотел покинуть подвалы «Азовстали». Женщина сообщила, что у них не было связи с внешним миром и они почти потеряли надежду выжить. Однако решились и сбежали от боевиков.