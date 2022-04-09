Украинские националисты переоборудовали помещения аэропорта в Мариуполе под пыточную

В аэропорту Мариуполя украинские националисты оборудовали одно из помещений под пыточную. Кадры из воздушной гавани опубликовали в своем Telegram-канале «Известия».

Чтобы попасть в воздушную гавань корреспонденту Алексею Полторанину пришлось ехать в объезд города, поскольку на «Азовстали» до сих пор идут бои.

Фасад аэропорта разрушен. Пыточные камеры националисты обустроили в помещениях, из которых входили и выходили пассажиры. Нашлась там и «типичная прогулочная зона» для заключенных: по периметру стен под открытым небом — проволока, есть скамейка.

По данным Минобороны, в Мариуполе остались не только боевики «Азова»* и украинские военные, но и иностранные наемники. Последние находятся в оккупированных районах города в «значительном количестве».

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.