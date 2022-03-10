Голову забыли дома? Нацисты оккупировали подвал школы в Мариуполе

Появилось еще одно подтверждение, что украинские нацисты в Донбассе укрываются в образовательных учреждениях. В Мариуполе бандеровцы засели в подвале школы № 15, где оборудовали свою штаб-квартиру. Каратели сняли внутри видео, которое разошлось по соцсетям.

Школу № 15 в Мариуполе захватили боевики украинского националистического батальона «Азов», запрещенного в РФ. На видео неонацисты показали, что чувствуют себя в подвале как дома.

На кадрах можно увидеть, как неонацисты весело поют песни, обложившись оружием в захваченной школе. Но это не певцы, а фашисты, которые подвергают геноциду беззащитных людей в Донбассе.

Одного из боевиков с оружием наперевес запечатлели за прослушиванием какой-то песни. Заметив, что его снимают, он передал привет каким-то подписчикам. А потом неприлично выругался. А потом показывают, вероятно, не признанного никем нацистского «директора», который тоже обустроился в отдельном кабинете.

Уже неоднократно вскрывали факты, что украинские нацисты в Донбассе обустраивают свои штабы и склады боеприпасов в зданиях детских садов, школ и других социальных учреждений.