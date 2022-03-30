«Собирали снег и пили». Житель Мариуполя рассказал о жизни в захваченном националистами городе

После захвата Мариуполя боевиками украинских национальных батальонов в городе отключили свет и воду. Для того чтобы выжить или приготовить еду, людям приходилось топить снег. Об этом военному корреспонденту газеты «Известия» рассказал житель города. Видео опубликовано в Telegram-канале РЕН ТВ.

По словам мужчины, после отключения электричества растаяли все холодильники в магазине, где он скрывался вместе с другими жителями.

«У нас в магазинах баки были с водой, сливали ее. Парню даже пришлось снег собирать, когда он выпадал», — рассказал он.

Жители Мариуполя столкнулись с небывалыми зверствами украинских боевиков, которые захватили город. Как рассказал волонтер Константин Ткаченко, националисты устраивали огневые точки прямо в жилых домах, сгоняя людей в подвалы или заваривая двери в квартиры. За водой могли отпустить только одного человека, а если он не возвращался в установленный срок, то всех его соседей расстреливали.