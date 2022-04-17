Десятки жертв украинских националистов нашли в больнице Мариуполя

Представители ДНР в СЦКК и сотрудники СК РФ побывали в больнице Мариуполя на передовых позициях, где погибли несколько десятков мирных жителей. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов.

В комментарии РИА «Новости» он отметил, что СЦКК совместно с СК РФ проводит фиксацию преступлений украинского режима в отношении гражданских лиц.

«Мы находимся возле горбольницы № 4 города Мариуполя. На данный момент мы уже зафиксировали более двадцати трупов, возможно, их будет больше — работы продолжаются», — сказал Якубов.

Основная задача сейчас, по его словам, заключается в том, чтобы собрать максимум доказательств для проведения расследования.

Российские военные дали возможность украинским формированиям на «Азовстали» сложить оружие и сохранить себе жизнь. Но киевский режим запретил сдаваться в плен, поскольку намерен продолжать боевые действия до последнего бойца, считает военный историк Юрий Кнутов. В беседе с «360» он отметил, что там где-то две с лишним тысячи человек в общей сложности, среди которых ВСУ, нацисты, тербаты и добровольцы, которые примкнули к этим военным из Мариуполя, то есть люди пронацистских взглядов.