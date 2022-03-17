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    17 марта 2022, 22:45

    ВСУ терроризировали людей и не давали им уйти. Как мирные жители выбирались из Мариуполя

    Как украинские военные относились к мирным жителям в Мариуполе

    Ксения Дагаева

    Жители Мариуполя оказались фактически заложникам боевиков ВСУ. Украинские военные прикрывались мирным населением и не выпускали из города. Людей обзывали сепаратистами и даже не планировали помогать им. О гуманитарных коридорах многие местные жители узнали совсем недавно. «360» собрал истории мариупольцев, которым удалось бежать из города.

    ВСУ терроризировали людей и не давали им уйти. Как мирные жители выбирались из Мариуполя

    Женщина родила буквально под обстрелами

    Любовь Зелененко из села Сартана под Мариуполем должна была рожать буквально под обстрелами. Женщина вместе с мужем Романом пряталась от них три дня. При этом на помощь украинских военных девушке рассчитывать не приходилось. В ВСУ Зелененко и ее супруга назвали сепаратистами.

    Когда же российские военные открыли гуманитарный коридор, пара буквально, в чем была, села в машину и поехала в Донецк. И на следующий день женщина родила дочку. Девочку назвали Ириной. Вскоре Зелененко вместе с ребенком пришлось спускаться в бомбоубежище, ведь город бомбили ВСУ, сообщил Telegram-канал Mash.

    Большая часть жителей была готова покинуть город сразу

    В Telegram-канале kp.ru рассказали историю мариупольцев, которые бежали из города вместе с детьми. Люди много дней сидели в подвалах.

    «19 дней по подвалам, что тут рассказывать. Слов нет, только одни эмоции, — подчеркнул один из жителей Мариуполя.

    Однако оставаться еще дольше там люди не могли. Ведь с ними были несовершеннолетние.

    «Несколько дней просидели в подвале. Есть нечего, пить нечего, но ждать уже больше не могли, услышали, что есть лазейка у моря и сразу выехали. Ждать не могли — с нами были дети», — заявил другой мужчина.

    Он отметил, если бы официальный коридор разрешили раньше, 80% жителей сразу бы покинули город.

    Бойцы в Мариуполе прятались за мирными жителями

    Одна из жительниц Мариуполя 15 дней пряталась в подвале с детьми. При этом бойцы батальона «Азов»*, по ее словам, использовали мирных жителей. Фрагмент видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

    «„Азовцы“* просто прятались за нами. Мы были живая стена их и все. <…> Они просто приезжали, ставили танки, мы прятались, чтобы нас не постреляли. Отходя, они разбили бомбоубежище драмтеатра», — рассказала женщина.

    Тем временем другая женщина подчеркнула, что жила в подвале многоквартирного дома, откуда другие местные выбирались за едой, рискуя собственной жизнью. Тем временем напротив подъездов работали снайперы. Людям просто запрещали покидать подвалы. Видео с рассказом женщина опубликовал Telegram-канал «РЕН ТВ».

    Другая жительница Мариуполя добавила, что украинские националисты занимали позиции в квартирах мирных жителей. Им говорили, что они не могут покинуть город.

    Выжили чудом

    Тем временем националисты сожгли уже почти все машины в городе. Telegram-канал «RT на русском» опубликовал видео с рассказом спасшихся. Многим из них возвращаться некуда: домов больше нет.

    «В дом попал снаряд позавчера в шесть утра — в соседнюю комнату. Как дым, пыль рассеялись — над головой небо, полдома нет. Чудом выжили. Я не знаю как», — пояснил мужчина.

    При этом большинство людей даже не знали, что город можно покинуть по гуманитарным коридорам. Эвакуированные рассказали, что узнали о такой возможности случайно, например, от соседей.

    Выбравшихся из Мариуполя людей обеспечивают всем необходимым. В первую очередь они просят телефон, чтобы сообщить близким, что живы, пишет kр.ru.

    *Батальон «Азов» — Экстремистская организация, запрещена в России.