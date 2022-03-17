ВСУ терроризировали людей и не давали им уйти. Как мирные жители выбирались из Мариуполя

Жители Мариуполя оказались фактически заложникам боевиков ВСУ. Украинские военные прикрывались мирным населением и не выпускали из города. Людей обзывали сепаратистами и даже не планировали помогать им. О гуманитарных коридорах многие местные жители узнали совсем недавно. «360» собрал истории мариупольцев, которым удалось бежать из города.

Женщина родила буквально под обстрелами

Любовь Зелененко из села Сартана под Мариуполем должна была рожать буквально под обстрелами. Женщина вместе с мужем Романом пряталась от них три дня. При этом на помощь украинских военных девушке рассчитывать не приходилось. В ВСУ Зелененко и ее супруга назвали сепаратистами.

Когда же российские военные открыли гуманитарный коридор, пара буквально, в чем была, села в машину и поехала в Донецк. И на следующий день женщина родила дочку. Девочку назвали Ириной. Вскоре Зелененко вместе с ребенком пришлось спускаться в бомбоубежище, ведь город бомбили ВСУ, сообщил Telegram-канал Mash.

Большая часть жителей была готова покинуть город сразу

В Telegram-канале kp.ru рассказали историю мариупольцев, которые бежали из города вместе с детьми. Люди много дней сидели в подвалах.

«19 дней по подвалам, что тут рассказывать. Слов нет, только одни эмоции, — подчеркнул один из жителей Мариуполя.

Однако оставаться еще дольше там люди не могли. Ведь с ними были несовершеннолетние.

«Несколько дней просидели в подвале. Есть нечего, пить нечего, но ждать уже больше не могли, услышали, что есть лазейка у моря и сразу выехали. Ждать не могли — с нами были дети», — заявил другой мужчина.

Он отметил, если бы официальный коридор разрешили раньше, 80% жителей сразу бы покинули город.

Бойцы в Мариуполе прятались за мирными жителями

Одна из жительниц Мариуполя 15 дней пряталась в подвале с детьми. При этом бойцы батальона «Азов»*, по ее словам, использовали мирных жителей. Фрагмент видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

«„Азовцы“* просто прятались за нами. Мы были живая стена их и все. <…> Они просто приезжали, ставили танки, мы прятались, чтобы нас не постреляли. Отходя, они разбили бомбоубежище драмтеатра», — рассказала женщина.

Тем временем другая женщина подчеркнула, что жила в подвале многоквартирного дома, откуда другие местные выбирались за едой, рискуя собственной жизнью. Тем временем напротив подъездов работали снайперы. Людям просто запрещали покидать подвалы. Видео с рассказом женщина опубликовал Telegram-канал «РЕН ТВ».

Другая жительница Мариуполя добавила, что украинские националисты занимали позиции в квартирах мирных жителей. Им говорили, что они не могут покинуть город.

Выжили чудом

Тем временем националисты сожгли уже почти все машины в городе. Telegram-канал «RT на русском» опубликовал видео с рассказом спасшихся. Многим из них возвращаться некуда: домов больше нет.

«В дом попал снаряд позавчера в шесть утра — в соседнюю комнату. Как дым, пыль рассеялись — над головой небо, полдома нет. Чудом выжили. Я не знаю как», — пояснил мужчина.

При этом большинство людей даже не знали, что город можно покинуть по гуманитарным коридорам. Эвакуированные рассказали, что узнали о такой возможности случайно, например, от соседей.

Выбравшихся из Мариуполя людей обеспечивают всем необходимым. В первую очередь они просят телефон, чтобы сообщить близким, что живы, пишет kр.ru.

*Батальон «Азов» — Экстремистская организация, запрещена в России.