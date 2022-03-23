«Геноцид нам устроили». Жители Мариуполя рассказали, как националисты стреляли им в спины

Украинские националисты стреляли по мирным жителям в Мариуполе. Члены «Азова»* не давали выехать им из города.

«„Азов“* вывел 250 человек наших простых людей, выстроил в ряд, они шли сзади. И с первых этажей начали стрелять по людям. Восемь человек убиты, четверо ранены. Там и дети, и бабушки, и дедушки. Кто куда мог спрятаться, так и получилось» — рассказала одна женщина.

Другая пожаловалась, что в городе нет еды — ничего для нормальной жизни.

«Они геноцид там нам устроили», — подчеркнула она.

Пенсионерка заявила, что украинские военные не выпускают мирных жителей из города.

Ранее главврач больницы в Новоазовске рассказал, что в медучреждения поступило много жителей Мариуполя, которых ранили в спины. Сейчас таких случаев стало меньше. За последние сутки из Мариуполя эвакуировали более 500 человек.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.