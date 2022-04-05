Житель Мариуполя с трудом вывез свою семью в Россию — людей из города не выпускали военные и нацбатальоны. Прямо обещали стрелять в спину уезжающим гражданским. Сейчас семья в безопасности, но те несколько дней под обстрелами своих же и в поисках убежища останутся в памяти до конца жизни. «360» публикует воспоминания мариупольца.

Источник фото: РИА «Новости»

Без дома

«Выезжаете — будем стрелять».

Представляете, каково услышать такое, когда у тебя в машине две маленькие дочки и жена? От тех, кто должен защищать. От своих. От ВСУ. Страшно, п****ц как страшно.

В наш дом в центре Мариуполя 15 марта попала ракета. Она пробила насквозь стену, и нос ее так и остался торчать из нашего холодильника. Дочки в тот момент были в подвале, жена в коридоре, а я на улице. Стена на кухне полностью обвалилась, но тогда остальной дом еще оставался целым, сейчас его уже просто нет. Разбомбили.

Мы выбегали в чем были, без всего, в голове одна мысль: «Лишь бы с детьми ничего не случилось». Все остальное стало таким неважным: вещи, деньги — все. Я взял только иконы, ими была завалена вся наша машина. Все время молился про себя, умолял Бога спасти мою семью, моих дочек.

Еще до ракеты каждый вечер я накрывал машину в гараже коврами, чтобы, если бомбанет и что-то обвалится, был шанс сесть и поехать. По-другому из Мариуполя не выбраться, так что машину железно надо было сберечь.

Целых машин в городе осталось мало. Многие бежали ночью через границу с детьми на руках, а им в спину стреляли — ВСУ, „Азов“*

Детей брали на руки, надеялись, что успеют убежать и пуля не зацепит ребенка, даже если попадет в отца или мать. Но выбраться мало кому удавалось: была установка не выпускать мирное население.

После того как наш дом грохнули, мы поехали искать укрытие. Семью оставил в разбитой аптеке, на первом этаже жилого дома, — там безопаснее. Верхние этажи обстреливались, в домах совсем не осталось окон. Жена и дочки сидели у стены в этой пустой аптеке, а я бегал по городу — искал бомбоубежище. На улице стреляли, но моя личная безопасность волновала меня меньше всего, я должен был спасать семью. Помню, как колотилось сердце и казалось, что выхода нет, но я знал, что и не могу останавливаться и должен сделать все, что могу.

Источник фото: РИА «Новости»

«В какой-то из дней дети замолчали»

Все бомбоубежища были битком набиты. Нас просто отказывались впускать такие же семьи, как и мы. Чтобы выехать из города, надо было дождаться ночи, но с каждым часом продолжать искать нормальное укрытие становилось все опасней, а я, конечно, должен был вернуться живым.

И вот мы до темноты так и сидели в этой аптеке. Я сделал что-то вроде шалаша из обвалившихся панелей и балок, детей мы посадили к стене, а сами сели спинами так, чтоб их заслонить, если что-то случится. Я и моя жена. Дети уже не плакали.

Моим дочкам шесть и 11 лет. В какой-то из дней они замолчали, как будто их эмоции атрофировались. Просто перестали реагировать на трупы на улицах, оторванные части тел, выстрелы, взрывы

Вечером мы сели в машину, я дал жене и детям в руки иконы и сказал: «Сейчас будет самое страшное, но мы справимся. Я спасу нас. Мы сможем выехать отсюда».

Источник фото: РИА «Новости»

Дорога к мирной жизни

По выезде из города нас, конечно, остановили военные ВСУ и «Азова»*, спросили, куда едем. «Ищем место, чтобы переночевать в безопасности», — ответил я. И мне сказали: «Если будете выезжать — будем стрелять».

Когда поехали, я стал не просто молиться, а кричать про себя. «Господи Боже, спаси нас, помоги выбраться. Умоляю, сохрани мою семью, защити нас. Пусть мои дочки останутся живы». Примерно такое. Нажал на газ и поехал вперед. Семье тоже сказал: «Молитесь, мои родные, молитесь».

Мы выехали из Мариуполя. Многие наши друзья и знакомые — нет. Я знаю, что там дети, чьи родители погибли под обстрелами, до сих пор сидят в подвалах. И им некому помочь и не к кому обратиться. Но я благодарю Бога, что мои дети живы и сейчас в безопасности.

Сегодня смотрю я на своих дочек, уже в Москве, как они радуются снегу: делают ангелов, падая на спину в сугроб, в снежки играют. В Мариуполе снег — большая редкость. И молюсь, чтобы детская психика смогла пережить, забыть весь этот ужас.

Жена до сих пор боится подниматься на высокие этажи, выше третьего. А я слышу, как, засыпая, она тоже читает молитву о наших детях и других детях Мариуполя.

***

Я попросил «360» опубликовать этот материал анонимно. Когда я выехал с Украины в Россию, к родственникам, многие мои знакомые начали писать сообщения с угрозами и оскорблениями. Называли меня предателем Родины. Я понимаю, почему они так пишут, и не держу зла. Но, как и на той страшной дороге, я хочу защитить свою семью. Нам нужно начинать жить с чистого листа.

* «Азов» — организация признана в России экстремистской и запрещена.