Украинские националисты прикрылись «живым щитом» из 150 мирных жителей Мариуполя

Украинские националисты в воскресенье открыли огонь по ополченцам ДНР, спрятавшись за спинами мирных людей Мариуполя. Неонацисты использовали как «живой щит» более 150 человек. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передал RT.

Военные Донецкой народной республики столкнулись с украинскими националистами в Мариуполе 6 марта. Все произошло на проспекте Победы.

«Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими в качестве „живого щита“», — сказал генерал-майор Конашенков.

Неонацисты открыли огонь по ополченцам из-за спин простых людей. В результате стрельбы украинскими карателями были убиты четверо мирных жителей, еще пятеро получили ранения, написала «Газета.ru».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 10:00 понедельника на Украине действует режим тишины и организованы шесть гуманитарных коридоров для эвакуации из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом писала газета «Известия».

Силы ПВО Народной милиции ДНР ранее перехватили ракету «Точка-У», выпущенную украинскими силовиками, передавало РИА ФАН.