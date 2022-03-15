Спасенные жители Мариуполя подтвердили данные о преступлениях украинских националистов

Жители Мариуполя, которых смогли эвакуировать из города, подтвердили все выводы о действиях орудовавших там украинских националистов, заявили в Минобороны РФ. По словам спасенных людей, участники украинских вооруженных формирований превращали детсады, школы и медицинские учреждения в свои опорные пункты и огневые точки.

Население города украинские боевики использовали как живой щит. Более того, всех трудоспособных жителей националисты под угрозой смерти сгоняли на оборудование баррикад, траншей и других инженерных сооружений, сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что бесчеловечность и безжалостность украинских вооруженных формирований к собственному мирному населению подтверждается заимствованной ими у фашистов так называемой концепцией «фестунг», или городов-крепостей.

«Особый трагизм такой тактики заключается в том, что нацисты создавали все условия для массового уничтожения мирных жителей, чтобы не оставить ни одного живого свидетеля своих чудовищных преступлений», — подчеркнули Минобороны РФ.

За минувшие сутки министерство получило 11 412 обращений жителей Украины, которые попросили об эвакуации в Россию. Всего в базе данных уже свыше двух миллионов 678 тысяч таких обращений от населения двух тысяч украинских населенных пунктов, заключили в пресс-службе.