Пленница с «Азовстали» рассказала о постановочной эвакуации силами ВСУ

Украинские боевики выводили людей из убежищ комбината «Азовсталь» в Мариуполе, чтобы снять постановочные видео, а после отправляли обратно. Об этом РИА «Новости» рассказала очевидица событий Тамара Сбанук.

Женщине удалось покинуть территорию комбината. Она рассказала журналистам, что во время ее нахождения там бойцы ВСУ устроили постановочные съемки. Они вывели из бомбоубежищ 25 человек — женщин с детьми и стариков — заставили стоять и мерзнуть, а потом завели обратно, снимая все это на камеру телефона.

«Может быть, картинку делали для того, чтобы сказать, что мы все делаем для эвакуации, а они нарушили», — рассказала бывшая пленница.

Другая эвакуированная с комбината женщина рассказала, что боевики угрожали расстрелом всем, кто попытается его покинуть.

Режим тишины был введен по инициативе России, но нарушен украинскими боевиками. За время его действия удалось эвакуировать больше 100 человек, их приняли в населенном пункте Безыменное. По некоторой информации, на территории «Азовстали» находятся еще 150 мирных жителей.