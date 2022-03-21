«Ищем в каких-то канализациях»: жительница Мариуполя рассказала, как люди вынуждены добывать воду

Жительница Мариуполя, которой удалось выйти из города, рассказала о том, как горожане вынуждены добывать воду в канализации и в бассейнах детских садов.

«Мы сидим в подвалах. Ищем воду в каких-то канализациях. И заходим обратно в подвал», — сказала женщина в комментарии РИА «Новости».

Также собеседница агентства сообщила о разрушениях в городе.

«Например, стояла девятиэтажка шестиподъездная — ее нет. Она сгоревшая и обстрелянная. И таких много. И такой практически весь Мариуполь», — отметила она.

Минобороны РФ на брифинге в воскресенье, 20 марта, сообщили о страшнейшей гуманитарной катастрофе, которая сложилась в Мариуполе. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что это произошло в результате устроенного украинскими националистами беспредела.

До 130 тысяч мирных жителей остаются в городе в заложниках. Для спасения мирных жителей с 10:00 понедельника, 21 марта, из Мариуполя будут открыты гуманитарные коридоры в двух направлениях: в восточном и западном.