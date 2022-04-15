Националисты из батальона «Азов*» в Мариуполе грабили мирных людей, брали их в заложники и сжигали дома. Об этом Народной милиции ДНР рассказали горожане.

«Стреляли чисто по мирным жителям и дома разбивали. А военных здесь никого не было. Они убивали нас и дома разбивали, больше нечего не оставили. Они хуже фашистов. Брали нас в заложники и отправляли на завод и не выпускали никого. Всех расстреливали, детей расстреливали», — сообщил Сергей.

Также националисты грабили магазины, забирая как медикаменты, так и спиртное. Местные жители, запертые в подвалах, были вынуждены употреблять воду из системы отопления.

«Они разграбили все магазины, аптеки, все. Они сразу заходили, ломали двери и говорили, мол, берем все: вату, бинты для госпиталя, йод. В магазинах брали водку, пиво, вино. А мы сидели без воды, сливали воду из системы отопления», — добавил горожанин Виктор.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в Мариуполе добровольно сложили оружие 1026 украинских морпехов, некоторым из них была нужна медицинская помощь, их доставили в больницу.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.