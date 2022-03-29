Оккупировавшие Мариуполь украинские боевики устраивали огневые позиции в жилых домах. Жителей они сгоняли в подвалы или просто заваривали двери в квартиры, чтобы никто не выходил. Об этом «360» рассказал волонтер Константин Кочан, мобилизованный в Народную милицию ДНР.

Сам молодой человек оказался в Донецке еще 22 февраля. Он приехал, чтобы возложить цветы к мемориалу, посвященному его прадеду, освобождавшему Донбасс во время Великой Отечественной войны.

После начала специальной операции Константин вступил в ряды волонтеров, а затем мобилизовался в Народную милицию ДНР. Он пояснил, что сейчас занимается гуманитарной миссией, организовывает пункты временного размещения для эвакуированных и завозит в Мариуполь гуманитарную помощь.

«Внутри города работаем. Привозим ежедневно до пяти тысяч продуктовых наборов, чтобы было людям, что есть, потому что они по две недели сидели в подвалах. У них не было ни еды, ни воды», — рассказал волонтер.

Он пояснил, что националисты занимают жилые дома. Устанавливают там пулеметный расчет, корректировщиков, минометчиков и снайперов.

«Они всех людей в подвал сгоняют, чтобы не выходили. Либо заваривают двери в квартиры. И у жителей нет возможности выйти, пока их не освободят наши военные и не выпустят. В сутки боевики отпускали по одному человеку в Мариуполе выйти за водой. Если человек не возвращался, то всех его соседей расстреливали», — поделился Константин.

Жители Мариуполя оказались настоящими заложниками украинских боевиков. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ряд подвалов жилых домов города националисты превратили в камеры пыток. Российские военные нашли там трупы мирных жителей со следами вырезанных на коже неонацистских символов.