Через объявленный гуманитарный коридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«На данный момент, по объявленному нами коридору вышли только вчера пять человек. Сегодня не вышел еще на данную минуту ни один человек», — приводит его слова РИА «Новости».

Украинские власти предполагают, что из Мариуполя по гуманитарным коридорам будет вывезено более 200 тысяч человек, а из Волновахи — более 15 тысяч.

Режим тишины, объявленный российской стороной для выхода жителей Мариуполя и Волновахи, продлится с 09:00 (10:00 по московскому времени) до 16:00 (17:00 по московскому времени).

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля, о ней сообщил президент РФ Владимир Путин. Главной ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны. После этого на Украине ввели военное положение и разорвали дипломатические связи с Россией.

Однако через несколько дней стороны сели за стол переговоров, первый раунд прошел 28 февраля, второй — 3 марта. Во время последней встречи российская и украинская делегации договорились по ряду гуманитарных вопросов.