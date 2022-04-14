Неонацисты из батальона «Азов*» в Мариуполе прикрывались мирными жителями, забирая их в заложники и прикрываясь в качестве живого щита. Об этом РИА «Новости» сообщила местная жительница.

По ее словам, с этими людьми горожане старались не встречаться на улицах.

«Очень плохо они себя вели. Они брали в заложники таких людей, как мы. Сидят люди во дворе, они взяли их в заложники и все. Когда приходят войска ДНР, они закрываются этими людьми», — рассказала женщина.

Командир батальона ДНР сообщил, что сопротивление оставшихся в Мариуполе украинских военных бесполезно, потому что командование бросило их. По его словам, до полного взятия города остались считанные дни.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.