Националисты с «Азовстали» попросили тонну еды в обмен на пленных

Представитель штаба операции по освобождению «Азовстали» в Мариуполе подтвердил РИА «Новости», что скрывающимся там националистам не хватает еды. В связи с этим они предложили обменять пленников на продукты и лекарства.

Российские военные провели переговоры с боевиками и Службой безопасности Украины, которые предложили обменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Они обозначили условия бартера — 15 мирных жителей на тонну продовольствия, а также лекарства. Националисты предупредили, что выпускать мирных жителей без «оплаты» больше не будут.

Бывшие пленники ранее рассказали, что запасы продуктов на «Азовстали» на исходе. Нацбатальоны заранее завезли на комбинат сухпайки, консервы и воду, не рассчитывая на большое количество заложников. По данным российских военных, сейчас в катакомбах могут оставаться порядка 200 человек.