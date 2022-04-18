Националисты оставили у завода в Мариуполе следы расправы над мирными жителями

На освобожденной территории Мариуполя нашли следы зверств украинских боевиков. Националисты при отступлении переодевались в мирных жителей и стреляли по прохожим, сообщил телеканал «Звезда».

Журналисты побывали у металлургического комбината имени Ильича. Среди разрушенных автомобилей и заводских конструкций бойцы Росгвардии разбирают боеприпасы, оставленные националистами.

Вдоль примыкающей к производству дороги были найдены тела мирных жителей. Мариупольцы рассказали, что их при отступлении убивали свои же земляки — украинские националисты. Они покидали завод, переодевшись в гражданскую одежду, и стреляли во всех, кто попадался на пути.

«Снайпером вроде как ложили», — рассказал мужчина.

Другой житель города сообщил, что это сделали те, кто сбежал на территорию «Азовстали». Территория предприятия стала последним оплотом бандформирований. Среди боевиков там скрываются несколько сотен иностранных наемников.