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    19 апреля 2022, 15:09

    «Настоящее гестапо». Пострадавший житель Мариуполя рассказал о зверствах украинских боевиков

    Пострадавший житель Мариуполя рассказал о зверствах украинских боевиков

    Елена Кононова, Оксана Кириллова

    Житель Мариуполя Илья Викторович, дом которого разрушили украинские боевики, несколько дней просидел на лавочке возле руин, пока его не эвакуировали военные медики Донецкой Народной Республики. Находясь в медучреждении, мужчина поделился с «360» впечатлениями о зверствах, которым стал свидетелем.

    «Настоящее гестапо». Пострадавший житель Мариуполя рассказал о зверствах украинских боевиков

    «Военные украинские как варвары. Самое настоящее гестапо. Уничтожали жилье, все выносили, грабили, дома поджигали», — вспомнил Илья Викторович.

    Следы зверств украинских боевиков ранее обнаружили на освобожденной территории Мариуполя. Стало известно, что при отступлении националисты переодевались в мирных жителей и стреляли по прохожим. Тела нашли вдоль дороги, примыкающей к металлургическому комбинату имени Ильича.

    По данным «Известий», ВС России в 14:00 открыли гумкоридор для вывода добровольно сдавшихся украинских военных и боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе. На этот шаг было решено пойти с учетом «катастрофического положения», сложившегося на территории комбината, а также из соображений гуманности.