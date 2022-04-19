«Настоящее гестапо». Пострадавший житель Мариуполя рассказал о зверствах украинских боевиков

Житель Мариуполя Илья Викторович, дом которого разрушили украинские боевики, несколько дней просидел на лавочке возле руин, пока его не эвакуировали военные медики Донецкой Народной Республики. Находясь в медучреждении, мужчина поделился с «360» впечатлениями о зверствах, которым стал свидетелем.

«Военные украинские как варвары. Самое настоящее гестапо. Уничтожали жилье, все выносили, грабили, дома поджигали», — вспомнил Илья Викторович.

Следы зверств украинских боевиков ранее обнаружили на освобожденной территории Мариуполя. Стало известно, что при отступлении националисты переодевались в мирных жителей и стреляли по прохожим. Тела нашли вдоль дороги, примыкающей к металлургическому комбинату имени Ильича.

По данным «Известий», ВС России в 14:00 открыли гумкоридор для вывода добровольно сдавшихся украинских военных и боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе. На этот шаг было решено пойти с учетом «катастрофического положения», сложившегося на территории комбината, а также из соображений гуманности.