Заплатили блогерше. Видео с обстрелом роддома в Мариуполе оказалось фейком

Участники проекта «Война с фейками», изучив нашумевшее видео об обстреле роддома в Мариуполе, узнали в якобы пострадавшей женщине бьюти-блогера и модель Марианну. По данным авторов проекта, видео — фейк, а Марианну снимал профессиональный фотограф.

Девушка играет сразу двух беременных, для чего ей пришлось даже переодеться и перекраситься. Разоблачители фейков отметили, что она действительно беременна, но только в роддоме находиться никак не могла: медучреждение уже несколько дней являлось базой экстремистов (ранее об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров). Рожениц, младенцев и персонала там, разумеется, не было.

Остальных «жертв атаки» на видео не показывают.

«История вызывает много вопросов. Логично предположить: если бы там действительно были роженицы, то сотрудники службы спасения и очевидцы, прибывшие на место первыми, сразу сделали бы фото с места ЧП на свои телефоны, не дожидаясь известного репортажного фотографа», — заметили создатели «Войны с фейками».

Они также утверждают, что на видео не роддом: в помещениях нет гинекологических кресел и каталок. К тому же, когда в кадр попадает вид из окна, выясняется, что там — детское офтальмологическое отделение. Оно не работало с самого начала спецоперации, и никакого родильного дома рядом нет.

Конфликт Украины с Россией породил множество фейков, ложных свидетельств «очевидцев», недостоверных видео и фото. Даже самые невероятные фейки активно распространяются в соцсетях и мессенджерах.