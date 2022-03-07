«Стреляли в спину»: житель Мариуполя рассказал, как с матерью спасался от украинских боевиков

Украинские военнослужащие стреляют в спину мирным жителям Мариуполя, которые пытаются выбраться из города. Об этом рассказал горожанин, которому удалось эвакуироваться из населенного пункта вместе с матерью. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

Житель Мариуполя Константин сообщил, что услышал по радио об открытии Россией гуманитарного коридора. После этого он решил выбираться из города.

«По дороге в нас стреляли сзади. Прям именно по нам. Лежали полтора часа не шевелясь. Когда уже замерзли, побежали. Стреляла украинская армия, националистические», — сказал мужчина.

Он добавил, что сейчас в городе находятся боевики батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). По мнению мужчины, людям не рассказывают об эвакуации, поскольку прикрываются ими, как живым щитом. Собеседник РЕН ТВ предположил, что если бы спастись из города попыталось большее число людей, было бы больше жертв.

Российские военные на Украине объявили 7 марта с 10:00 режим тишины. В это время мирные жители могли покинуть Киев, Харьков, Мариуполь и Сумы по специально открытым коридорам. Люди могли уехать в Белгород и Ростов-на-Дону, Запорожье и Полтаву, а также в Гомель. По данным Министерства обороны РФ, информация была доведена до международных организаций.

При этом, по официальным данным, ни одно из условий по созданию гуманитарных коридоров украинской стороной выполнено не было. В российском оборонном ведомстве отметили, что представители украинских добровольческих батальонов под угрозой смерти не выпускали мирных жителей с территории.