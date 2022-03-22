Украинские военные застрелили вышедшего за водой жителя Мариуполя

В Мариуполе украинские военные стреляли в вышедших за водой людей и ездили на военной технике вокруг жилых домов, чтобы спровоцировать удары по мирному населению.

О поведении ВСУ и боевиков нацбатальонов рассказала RT местная жительница, которой удалось выбраться из города.

«Два мальчика [вышли] набрать воды. Хотя бы детям. Вышли наши украинские. <…> Один испугался, побежал, они его застрелили. А того схватили — обстрел был — и прикрывались им», — заявила женщина.

Жительница Мариуполя видела, как вокруг жилых домов кружил украинский БТР. Военнослужащие ВС РФ, добавила она, ждали, пока транспорт отъедет в промзону — и только тогда наносили удар.

«Россияне — молодцы», — заключила горожанка.

В Минобороны сообщили, что украинские власти приказали нацбатам покидать Мариуполь под видом мирных жителей. Выходить им предложили в гражданской одежде, в том числе по гуманитарным коридорам.