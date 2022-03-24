Гордились убийствами. В Мариуполе «Азовцы» издевались над детьми и уничтожали мирных жителей

Украинские участники нацполка «Азов»* гордились тем, как зверски убивают мирных граждан Мариуполя и с изощренным садизмом издеваются над детьми. Об этом заявила жительница города Любовь Устинова, которой удалось выбраться из города.

Устинова рассказала, что двое бойцов полка демонстрировали ей видео, где они подрывают гранатой человека, который уже не мог сопротивляться. Также они показывали ролики, где издеваются над детьми.

«„Азовцы“* прямо гордились тем, что издеваются над людьми, что убивают всех, даже обычных людей, которые ни в чем не виновны. Которые прячутся от бомбежек и не знают, как выжить», — рассказала девушка.

По ее словам, одного из этих бойцов звали Петр, второго Давид.

Ранее также сообщалось, что раненые беженцы из Мариуполя поступают в городскую клиническую больницу Новоазовска. Главврач медучреждения Александр Марунченко рассказал, что пару недель назад было много пациентов с пулевыми ранениями в спину: очевидно, что их расстреливали. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону.

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.