«Азов» все беспощаднее. Террористы перестали скрывать нутро

Силы ДНР заблокировали Мариуполь еще 2 марта. В тот же день представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о необходимости гуманитарных коридоров — для вывода мирных жителей. Украинские военные не выпускали гражданских: срывали эвакуацию, загоняли людей в подвалы и расстреливали тех, кто пытался выехать самостоятельно. Чем дальше продвигались силы ВС РФ и Донбасса, тем больше к горожанам относились как к заложникам. В конце концов часть населения Мариуполя оказалась под «Азовсталью» вместе с националистами. Боевики «Азова»* решили обменивать своих узников на еду. Как они пришли к идее подобной бесчеловечной сделки — в материале «360».

После полного окружения Мариуполя Басурин подчеркивал: главное — сделать все необходимое для того, чтобы обычные жители города не пострадали. Представители ДНР начали переговоры с силами ВСУ о эвакуации мирного населения. Но совсем скоро стало ясно: украинские военные выпускать людей не спешат. Мариуполь буквально превратился для них в концлагерь.

Начало марта

Довольно быстро появились сведения о том, часть горожан могут находиться внутри цехов «Азовстали». Военный эксперт Алексей Леонков не исключал варианта, когда боевики подорвут завод при попытке штурма города, погубив множество человеческих жизней. Об этом же упоминал и эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Загоняют людей в заминированные объекты и грозят их взорвать», — отмечал он.

В первых числах марта мариупольские беженцы рассказывали, как националисты обстреливали жилые кварталы города — пытались выдать последствия за атаку войск РФ и ДНР. Просьбы людей предоставить коридоры для выезда украинские военные игнорировали. Некоторым удалось выбраться в безопасное место чудом.

На бульваре Меотиды 5 марта прогремел взрыв: «азовцы»* подорвали жилой дом, оставив под завалами около 200 человек. Среди них было много женщин и детей. На это число из города по открытым Россией гуманитарным коридорам вышло минимальное число людей. Репортер Андрей Руденко писал в своем Telegram-канале, что выбраться удалось трем семьям. О возможности эвакуироваться они не знали.

Страх провокаций со стороны националистов стал еще одной причиной, по которой горожане не спешили покидать Мариуполь. Основание для подобных опасений было весомым: 6 марта стало известно, что «Азов»* расстрелял группу беженцев, которая выехала в сторону Новоазовска. В этот же день военные ДНР столкнулись на городских улицах с боевиками — те гнали перед собой 150 мирных жителей, прикрывшись людьми как щитом.

Фейки о роддоме и драмтеатре

«Азов»* не стеснялся использовать горожан в своих интересах: боевики занимали школы, обустраивали огневые точки в жилых зданиях, один из роддомов превратили в опорный пункт. Причем учреждение осталось без персонала еще в конце февраля. Об его обстреле стало известно 9 марта — по роддому якобы нанесли авиаудар. СМИ Запада во всем обвинили Россию. Минобороны РФ назвало произошедшее срежиссированной провокацией для поддержания антироссийского ажиотажа. Ярким подтверждением этому стал рассказ блогера Марианны, фото которой растиражировала украинская и западная пресса.

Спустя неделю — 16 марта — Минобороны РФ сообщило о подрыве здания драмтеатра в Мариуполе. В нем могли находиться десятки мирных жителей, которых удерживали националисты. Украинские СМИ тут же начали разгонять фейки об очередном авиаударе России. Но театр подорвали изнутри.

Стрельба по мирным

Ситуация с эвакуацией в Мариуполе менялась в лучшую сторону тяжело. Люди прятались в подвалах. Одной беженке помогли выбраться танкисты ДНР — рискуя собственными жизнями. Люди узнавали о гуманитарных коридорах зачастую случайно.

«[Мы выехали] из Мариуполя, <…> помогли российские войска, большое спасибо. Украину ненавидим. Украинская армия стреляла по нам, по людям. Мы с 26-го числа в подвале сидели», — рассказывали спасшиеся.

Националисты не позволяли мирным жителям выйти за водой и не оставляли привычки расстреливать людей в спины. Горожан они насильно выселяли из квартир, все так же оборудуя жилые помещения под огневые точки. Поток пострадавших от действий «Азова»* не прекращался.

Узники «Азовстали»

Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 марта заявил о переходе большей части Мариуполя под контроль российских военных. Объединенная группировка РФ помогала мирному населению покинуть город. «Азовцы»* по-прежнему прикрывались людьми, в том числе взяв в осаду очередной роддом. В нем находились около 100 человек, среди которых — 37 детей. В ДНР отмечали, что националистам не дадут покинуть Мариуполь.

К 1 апреля основными очагами сопротивления нацистов остались центр города, «Азовсталь» и порт. Бои постепенно перемещались к заводу. В итоге боевиков заперли на территории предприятия. Как оказалось, вместе с ними были мирные жители. Чтобы их вывести, Минобороны РФ прекратило боевые действия возле «Азовстали». Первая группа из 19 взрослых и шести детей покинула территорию завода только 30 апреля. Затем по гуманитарным коридорам потянулись и другие горожане. Их безопасность обеспечивали российские военные и НМ ДНР.

Желавшим покинуть территорию завода боевики угрожали — обещали открыть огонь. Связи у людей не было, как и информации. Выбирались на свой страх и риск. На сегодняшний день в подземных помещениях завода могут находиться до 200 гражданских. «Азов»* отказался их выпускать и требует за каждых 15 человек тонну продуктов и медикаментов.

Главное — не в плен

Попытку обменять людей на еду социальный психолог Анна Девятка в беседе с «360» назвала чем-то кощунственным и нечеловеческим. «Азовцы»*, по ее словам, шли к подобному постепенно.

«Изначально такую нечеловеческую историю разыграть было нельзя — общественность бы возмутилась, в том числе иностранные журналисты. Сейчас, когда с помощью в том числе фейковых новостей у „азовцев“* есть поддержка, <…> они могут себе позволить и дальше искажать информацию и обменивать людей на еду», — подчеркнула специалист.

По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, националисты до последнего надеялись «продавить российское руководство» любыми способами и выйти с «Азовстали» вместе с мирными жителями. Главное — не попадать в плен и не оказаться на подконтрольной РФ и НМ ДНР территории. Когда ничего не получилось, в ход пошли другие приемы. Чтобы продержаться на заводе как можно дольше, боевикам нужны продукты и медикаменты.

В принципе, они действуют как террористы. Это достаточно классический вариант: мы выпускаем пять заложников — вы даете нам деньги, наркотики и оружие. Стандартная террористическая схема. Это даже не специальная военная операция, а скорее, контртеррористическая Борис Джерелиевский военный эксперт.

В поведении «азовцев»* Джерелиевский не увидел ничего удивительного. Российская сторона, подчеркнул он, знала, с кем имеет дело. С ним согласилась и Анна Девятка.

«„Азов“* ведет себя в своем стиле. <…> Просто сейчас они продолжают выходить за рамки общечеловеческих норм и проявляют себя во всей красе. Ничего особенного — подтверждают свою репутацию», — сказала социальный психолог.

Ответ на ультиматум

Выдвинутые националистами условия она назвала изначально невыполнимыми, а саму предполагаемую сделку — «достаточно странной».

«Это выглядит, скорее, не как теракт, а как топанье маленького ребенка, который манипулирует родителями. <…> Заведомо неконструктивное действие, которое выдвигает страна, сразу предугадав, что на такое пойти невозможно. Неадекватная сделка», — оценила Девятка требования «Азова»*.

Специалист предположила, что заявления националистов могут быть направлены на разжигание конфликта.

«Мало того, что обменивают людей на еду, но и ставят невыполнимые требования. Заведомо манипуляционная история, очень некрасивая», — заключила она.

Россия на условия «азовцев»* не согласится: с террористами вести переговоры не принято. Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов тоже указывал на попытки нацбатов манипулировать «самым тонким понятием — мирными жителями».

«Я считаю, что после такого ультиматума ни один боевик с территории „Азовстали“ живым выйти не должен», — отметил он.

Борис Джерелиевский допустил проведение операции по освобождению заложников, которая не обещает быть простой. Ко всему прочему, украинских бойцов накачивают сильнодействующими психотропными средствами — пытаются превратить в универсальных солдат.

«У наших спецслужб достаточно неплохой опыт. Думаю, привлекут специализированные подразделения, будут искать возможность избежать жертв среди мирного населения, чтобы по максимуму их живыми и здоровыми освободить от террористов», — заключил военный эксперт.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.