Пушилин заявил, что боевики «Азова» взорвали жилой дом в Мариуполе

Боевики «Азова»* подорвали жилой дом в Мариуполе. Под завалами оказались 200 человек. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, написало РИА «Новости».

Он отметил, что члены «Азова»* привели в действие взрывное устройство на бульваре Меотиды. По его словам, под завалами в основном находятся женщины и дети. Ранее Пушилин заявлял, что Украина может совершить ряд провокаций в Мариуполе во время вывоза жителей из города.

В субботу, с 10:00 до 17:00 по московскому времени, в Мариуполе должен действовать режим тишины. Об этом договорились российская и украинская стороны для эвакуации мирных жителей. Их, а также жителей Волновахи, планировали доставить в Запорожье.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Одной из главных целей он назвал денацификацию.

*«Азов» — экстремистское объединение, запрещенное в России.