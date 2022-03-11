Прикрываются мирными. Нацисты расстреляли автобус с жителями Мариуполя

Украинские нацисты продолжают препятствовать эвакуации мирных жителей, за которыми прячутся и используют как живой щит. В Мариуполе бандеровцы открыли огонь по автобусу с людьми, которые пытались выехать по гуманитарному коридору, сообщил РЕН ТВ.

Автобус с мирными жителями в Мариуполе расстреляли боевики украинского националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Беженцы рассказали, что нацисты открыли огонь, когда люди уже сели в автобус и готовились выезжать.

Беженец из Мариуполя рассказал, что такие обстрелы продолжаются уже четыре дня.

«Двое погибших, очень много раненых. Не дают мирному населению выйти из города. Прикрываются мирными жителями. Обстреливают автобусы, остальные не хотят туда уже ехать», — сообщил мужчина.

Нацисты стреляют откуда-то из засады, добавил он.

«Прицельно бьют из автоматов», — заявил беженец.

Мужчина рассказал, что по донецкому радио круглосуточно передают сообщения с призывом к украинским националистам сложить оружие и сдаться.

Политолог Александр Перенджиев ранее заявил в эфире «360», что распространение националистами фейка о якобы обстрелянной больнице в Мариуполе говорит о том, что сами бандеровцы находятся там в безвыходном положении, но сдаваться не собираются.