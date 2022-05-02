«Выходите, будем стрелять». Украинские боевики угрожали мирным жителям, пытавшимся покинуть «Азовсталь»

Женщина, эвакуированная с территории «Азовстали» в Мариуполе, рассказала, как члены нацбатальона «Азов»* угрожали мирным жителям, желавшим покинуть территорию завода. Людям не сообщали об открывшихся гуманитарных коридорах. Мирные жители почти потеряли надежду выбраться, но в конце концов все же бежали.

«Просто не выпускали. Говорили: „Если мы здесь поляжем, значит, и вы с нами подохнете“. У нас связи не было, телефоны сказали выключить. Света не было, никакой информации — тоже. Радио через раз работает, они обрывают провода. Слышим: вчера был зеленый коридор. Вроде тихо, думаем: может, это он? Никто ничего нам не говорил», — сообщила женщина РЕН ТВ.

Женщина также пересказала услышанное ею по радио интервью девушки, которая поведала свою историю эвакуации. «Азовцы»*, матерясь, выходили к пытавшимся уйти мирным жителям с автоматами, стреляли в воздух, «чтобы припугнуть». В итоге девушка пролезла через дыру в заборе. Еще одна семья, дочь с матерью, в открытую сказала, что будет выходить, и ответ был: «Выходите, мы будем стрелять».

Ранее Минобороны сообщило о выводе 126 человек с «Азовстали», написали «Известия».

* «Азов» — запрещенная в РФ террористическая организация.