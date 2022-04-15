«От города ничего не оставили». Мариупольцы рассказали о преступлениях «Азова»

Националисты из батальона «Азов»* (запрещен в РФ) занимались разграблением магазинов и аптек и в Мариуполе, в то время, как мирным жителям приходилось сливать воду из батарей, потому что никакой другой у них просто не было. О преступлениях националистов рассказали несколько горожан.

«Убивали нас и дома разбивали. От города ничего не оставили. Это негодяи, это фашисты натуральные, хуже фашистов. Это „Азов“*. Они расстреливали гражданских, брали в их заложники на заводе и там сидели сами», — поделился мужчина по имени Сергей.

По словам другой местной жительницы, в результате обстрелов со стороны ВСУ многие остались без крыши над головой. Когда снаряды попадали в дома, начинались пожары, люди в панике выбегали на улицу, не успев взять с собой ничего.

«Они разграбили все магазины аптеки. Никаких лекарств достать невозможно, а у меня жена на инсулине. В магазинах забирали водку, вино, пиво. Мы даже без воды сидели и сейчас сидим. Выпили всю воду с отопления. Сливали с батарей. Вот этот месяц мы живем на той воде, что сливали с батарей. Это издевательство», — добавил еще один житель Мариуполя по имени Виктор.

Он добавил, что проработал на заводе имени Ильича 40 лет. Это предприятие заняли азовцы*.

«И оттуда снаряды летели, вот сгорело полдома. Чисто украинцы били», — посетовал он.

Сегодня в Минобороны сообщили о том, что завод имени Ильича был взят под контроль ВС РФ. Боевики нацбата пока продолжают удерживать другое предприятие — «Азовсталь».

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.