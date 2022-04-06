«Люди пошли за водой, а их расстреляли». Жительницы Мариуполя рассказали о зверствах украинского нацбата

Украинский нацбатальон расстреливал жителей Мариуполя, когда они шли за водой. Нацбат стрелял по женщинам и детям, устраивал огневые точки в жилых домах и поджигал эти дома при отступлении, рассказали местные жительницы каналу «Звезда».

«Они пошли за водой, их расстреляли. И детей, и женщин. „Азов“*. Это было возле хлебозавода. Рядом дом спалили, а потом до нашего дошли. И еще несколько домов спалили», — рассказала одна из жительниц Мариуполя.

По ее словам, зверства совершали члены нацбатальона «Азов»*. Женщина предположила, что таким образом украинские националисты мстили местным жителям, которые их не приняли. Она рассказала, что нацбаты «недолго были» в Мариуполе.

«Им уже некуда деваться было, наверное. Они знали, что им тут места нет», — заметила женщина.

Другая жительница Мариуполя призналась, что ее дом сгорел и теперь она вынуждена сидеть в чужом подвале. Она подтвердила, что нацбат стрелял по женщинам и детям.

«У наших соседей дом взорвали, а у них маленький ребенок, 10 месяцев. Еле выбрались — не выпускали», — поделилась еще одна местная жительница.

* «Азов» — организация признана в России экстремистской и запрещена.