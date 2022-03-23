Раненые беженцы из Мариуполя поступают в городскую клиническую больницу Новоазовска. Главврач медучреждения Александр Марунченко рассказал, что пару недель назад было много пациентов с пулевыми ранениями в спину: очевидно, что их расстреливали. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Видео с рассказом главврача появилось в Telegram-канале РИА «Новости».

«Украина конкретно Мариуполь и его жителей не воспринимают как своих. Сказать им „проезжайте“ и стрелять в спину — подлее не придумаешь. У нас две недели назад были в основном пулевые ранения: люди проезжали на машинах или пешком, и их расстреливали в спину», — отметил Марунченко.

Сейчас, по его словам, таких ранений меньше. Врач указал на то, что районы Мариуполя начали освобождать и люди, которые сидели в подвалах по три недели, вырываются и попадают к медикам. У некоторых обострились хронические заболевания. Что касается ранений, то у поступающих беженцев они, как отметил медик, в основном носят осколочный характер.

Корреспондент РИА «Новости» добавил, что на автомобилях мариупольцев, которые добирались к медикам самостоятельно, есть следы от пуль и осколков.

Ранее о стрельбе ВСУ по мирным жителям рассказала женщина из Мариуполя, выбравшаяся по гуманитарному коридору.